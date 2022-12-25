مشهد مخيف.. كاميرا توثق لحظة إطلاق مسلحين النار في مركز للتسوق بأمريكا

2022/12/24 | 23:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، في عملية إطلاق نار خلال مشاجرة في مركز “Mall of America” في ولاية مينيسوتا الأمريكية، والتي تعد من أكبر مراكز التسوق والترفيه في البلاد.حيث يُظهر مقطع فيديو التقطه أحد المتسوقين اللحظة المخيفة عندما دوى صوت إطلاق النار في المركز التجاري.

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