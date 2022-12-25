ضبط أحزمة ناسفة وعبوات لاصقة في نينوى

2022/12/25 | 00:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن ضبط أحزمة ناسفة وعبوات لاصقة في محافظة نينوى.

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