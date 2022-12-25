برنامج تدريبي حول إدارة المشاريع الصغيرة في المعهد التقني كربلاء

2022/12/25 | 00:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام قسم تقنيات إدارة المكتب في

المعهد التقني كربلاء بجامعة الفرات

الأوسط التقنية برنامجًا تدريبيًا

بعنوان (اختيار الموقع المناسب

للمشاريع الصغيرة).



وقدم البرنامج كل من:

الأستاذ المساعد علي عبد الحسي

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