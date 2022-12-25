2022/12/25 | 00:12 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة الاستخبارات تضبط ثلاثة أحزمة ناسفة وخمس عبوات لاصقة بأحد الدور المهجورة في نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/25 | 00:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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