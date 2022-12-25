الكشف عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني في خليجي 25

2022/12/25 | 00:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم السبت، القائمة النهائية لتشكيلة المنتخب الوطني التي ستخوض مباريات بطولة خليجي 25 التي ستنطلق في البصرة في السادس من يناير المقبل.

وكشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، خيسوس كاساس، قائمةَ اللاعبين النهائيّة المستدعاة لبطولةِ خليجي 25 والتي تألفت من (23) لاعباً هم كل من:

جلال حسن ، فهد طالب ، أحمد باسل ، مناف يونس ، علي فائز ، مصطفى ناظم ، زيد تحسين ، الاي فاضل ، حسين عمار ، ضرغام إسماعيل ، أحمد يحيى ، محمد علي عبود ، أمير العماري ، ريوان أمين ، إبراهيم بايش ، حسين علي ، أحمد ياسين ، حسن عبد الكريم ، حسين جبار ، اسو رستم ، علاء عباس ، مؤمل عبد الرضا ، شيركو كريم.

ومن المؤمل أن ينطلق معسكر المنتخب الوطنيّ في البصرة في السابع والعشرين من الشهر الحالي تتخلله مواجهة وديّة أمام المنتخبِ الكويتي في الثلاثين من الشهر نفسه في ملعبِ الميناء.

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