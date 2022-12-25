2022/12/25 | 00:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة مع محيطيه العربي والإقليمي، ودوره المحوري بالمنطقة، لدى إستقباله وفداً من الصحفيين والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المصرية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "السوداني استقبل الوفد الإعلامي المصري برئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزير الإعلام المصري كرم كامل إبراهيم، ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات، ورئيس اتحاد الصحفيين العرب، نقيب الصحفيين العراقيين".

وأضاف البيان أن "رئيس الوفد المصري نقل تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السوداني، وهنأه بتشكيل الحكومة وتولي مهامّه رئيساً لمجلس الوزراء".

ودعا السوداني الوفد الإعلامي المصري، إلى زيارة محافظة البصرة والاطلاع على التحضيرات الجارية لإقامة بطولة خليجي البصرة 25 التي ستنطلق في السادس من كانون الثاني المقبل.

وأكد أن "العراق مرّ بظروف صعبة تمكن من تجاوزها، ولدى أبنائه قصص من التضحية في الحرب على داعش أبهرت العالم".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على "حرص العراق لتحقيق التكامل الاقتصادي مع دول الجوار والمنطقة، في مسار تحقيق التنمية والازدهار للشعب العراقي، والشعوب الشقيقة والصديقة".

تحرير : ليندا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يدعو صحفيي مصر ووزير إعلامها لزيارة البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يدعو صحفيي مصر ووزير إعلامها لزيارة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).