2022/12/25 | 00:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

علق الخبير في الشأن المالي والاقتصادي نبيل التميمي، اليوم السبت، على الأهمية الاقتصادية لبطولة خليجي 25 في محافظة البصرة.

وقال التميمي، لـ(بغداد اليوم)، إن "بطولة خليجي 25 المؤمل اقامتها في محافظة البصرة، لها مردودات اقتصادية كبيرة للعراق، فهذه الفعالية تمثل زيادة بالدخل القومي ونتائج المحلي الإجمالي وتحفز القطاعات الخدمية".

وبين ان "الفائدة المادية المترتبة على بطولة خليجي 25 سيذهب قسم منها الى دعم موازنة محافظة البصرة، والقسم الاخر يكون لخزينة الدولة والاقتصاد العراقي العام، فسيكون هناك نشاط كبير لنشاط السياحة وغيره".

وأضاف ان "بطولة خليجي 25، ستكون باب لتحفيز الاستثمار للكثير من الشركات الأجنبية بمختلف المجالات بعد نقل الواقع الأمني الجديد في العراق من خلال تنظيم هذه البطولة، كما ان الايرادات المالية لبيع تذاكر خليجي 25، سوف تذهب لوزارة الشباب والرياضة، وهذا الأموال في النهاية ستكون لخزينة الدولة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير يتحدث عن الأهمية الاقتصادية لبطولة خليجي 25 في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير يتحدث عن الأهمية الاقتصادية لبطولة خليجي 25 في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).