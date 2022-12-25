الحلبوسي يشيد بالدور الإيجابي للإعلام في توحيد المواقف العربية إزاء القضايا المشتركة

2022/12/25 | 00:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، الوفد الإعلامي المصري برئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وزير الإعلام اكرم كامل جبر، بحضور رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي.

وفي مستهلِّ اللقاء، رحَّب الحلبوسي بحسب بيان لمكتبه الاعلامي “بالوفد الضيف والذي يزور بغداد بدعوة من نقابة الصحفيين العراقيين”، مشيداً “بالدور الإيجابي للإعلام والأقلام المهنية التي تسهم بتوحيد المواقف والرؤى العربية إزاء القضايا المشتركة، و شهد اللقاء نقاشاً حول تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد”.

كما ثمَّن رئيس البرلمان، “موقف جمهورية مصر العربية حكومةً وشعباً في دعم العراق”، مؤكداً أن مجلس النواب “يدعم تعزيز التعاون العراقي المصري بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين”، مشيراً إلى “أهمية دور الإعلام في تعزيز هذا التعاون وتمتين العلاقات بين البلدين”.

من جهته، عبَّر الوفد الزائر عن شكره على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال في بغداد، مؤكداً دعمه الإعلامي للعراق واستقراره وازدهاره، وأشار رئيس الوفد إلى أنهم سيكونون رسل السلام والمحبة بين البلدين الشقيقين، ومن أجل وحدة الصف العربي.

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