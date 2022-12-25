السوداني يستقبل وفداً مصرياً برئاسة وزير الإعلام المصري

2022/12/25 | 00:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، وفداً من الصحفيين والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المصرية، برئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزير الإعلام المصري كرم كامل إبراهيم، بحضور رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، ورئيس اتحاد الصحفيين العرب، نقيب الصحفيين العراقيين.

وحمل رئيس الوفد المصري، بحسب بيان لمكتب السوداني “تحيّات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، كما هنأ السوداني بمناسبة تشكيل الحكومة وتولي مهامّه رئيساً لمجلس الوزراء”.

ورحب السوداني بالوفد الإعلامي المصري، ودعاهم إلى زيارة محافظة البصرة والاطلاع على التحضيرات الجارية لإقامة بطولة خليجي البصرة 25 التي ستنطلق في السادس من كانون الثاني المقبل.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن العراق مرّ بظروف صعبة تمكّن من تجاوزها، ولدى أبنائه قصص من التضحية في الحرب على داعش أبهرت العالم.

وأشار إلى حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة مع محيطيه العربي والإقليمي، وتحدّث عن دور العراق المحوري بالمنطقة وجهوده في تقريب وجهات النظر المختلفة، وكل ما يعزز أمن المنطقة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الحرص على تحقيق التكامل الاقتصادي مع دول الجوار والمنطقة، في مسار تحقيق التنمية والازدهار للشعب العراقي، والشعوب الشقيقة والصديقة.

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