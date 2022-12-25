في عشية عيد الميلاد.. بابا الفاتيكان يدعو لتذكر ضحايا الحروب وينتقد

2022/12/25 | 00:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، السبت، إلى الكاثوليك في أنحاء العالم عشية عيد الميلاد، قائلا في إشارة واضحة إلى الحرب في أوكرانيا وغيرها من الصراعات إن مستوى الجشع والتعطش للسلطة بلغ حدا صار فيه البعض راغبا في استنزاف وقتل الآخرين "حتى وإن كانوا جيرانه".

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