تحرك لتغيير التعليمات.. وزير العمل يخوض حواراً مثيراً ويكشف عن خطوات هامة

2022/12/25 | 01:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، أنه تم إيقاف إصدار الاجازات للعمالة الاجنبية لتصحيح مسار العمالة الاجنبية، فيما أكد أن الوزارة ماضية في تغيير العديد من التعليمات التي أصبحت تشكل عبئاً على بعض المستحقين لراتب الرعاية.وأضاف الأسدي خلال جلسة حوار، عبر “تويتر” تابعته ايرث نيوز، الأحد، أنه “منذ بداية عملي في […]

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وزير العمل يخوض حواراً مثيراً ويكشف عن خطوات هامة أولاً على ايرث نيوز.

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