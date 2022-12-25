2022/12/25 | 02:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: K1M8ypiPbrs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو الحزب الديموقراطي الكردستاني محمد عامر الديرشوي يكشف عن مشروع جديد!) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عضو الحزب الديموقراطي الكردستاني محمد عامر الديرشوي يكشف عن مشروع جديد!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).