رئيس الجمهورية يعبر عن سعيه لوحدة جهود جميع العراقيين في سبيل عراق مزدهر

2022/12/25 | 02:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعرب رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت، عن أمله وسعيه من أجل وحدة جهود جميع العراقيين في سبيل عراق مزدهر.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “رئيس الجمهورية والسيدة الأولى حضرا قداس الميلاد المجيد في كنيستي سيدة النجاة ومار يوسف في بغداد”.وهنأ الرئيس، في كلمة ألقاها […]

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