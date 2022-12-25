مدرب المنتخب المغربي السابق: نزعوا مني كبريائي

2022/12/25 | 02:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر المدرب الفرنسي البوسني وحيد خليلودجيتش أنه تم "نزع كبريائي مني" بإقالته من منصبه مدربا للمنتخب للمغربي هذا الصيف وحرمانه قيادته في مونديال 2022 حيث تألق أسود الأطلس.

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