بومبيو يعترف بالتخطيط للاحتجاجات في إيران.. وحديثه يُفهم منه العراق أيضا

2022/12/25 | 02:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف كيت كلارينبيرج، وهو صحفي استقصائي بريطاني يعمل على دراسة دور...

ظهرت المقالة بومبيو يعترف بالتخطيط للاحتجاجات في إيران..



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