فيديو يوثق لحظة سقوط مدرج في صالة رياضية بمصر.. وتحرك رسمي للكشف عن ملابساته

2022/12/25 | 03:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الاتحاد المصري لكرة السلة عدم حدوث أي حالة وفاة بين الجماهير في الحادث الذي وقع خلال مباراة كأس السوبر بين الأهلي والاتحاد، مساء السبت، في وقت دعت فيه وزارة الرياضة إلى تكوين لجنة للكشف عن ملابسات الحادث.

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