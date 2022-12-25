متخطية أرقاما قياسية.. عاصفة ثلجية مميتة تشل الحياة في الولايات المتحدة عشية الميلاد

2022/12/25 | 04:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى انفجار في القطب الشمالي اجتاح معظم أنحاء الولايات المتحدة يوم السبت إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 700 ألف شخص ومقتل 16 شخصا على الأقل بسبب حوادث سيارات مرتبطة بالطقس وتقطعت السبل بالآلاف بسبب إلغاء رحلات.

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