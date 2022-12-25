2022/12/25 | 06:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن النجم الأرجنتني، ليونيل ميسي، عرض عليه مليون دولار مقابل "البشت" الذي ارتداه في مراسيم تتوجيه ببطولة كأس العالم في قطر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مليون دولار مقابل "البشت" الذي ارتداه ميسي في نهائي كأس العالم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مليون دولار مقابل "البشت" الذي ارتداه ميسي في نهائي كأس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).