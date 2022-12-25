هيئة كبار العلماء السعودية ترد على طالبان بشأن

2022/12/25 | 07:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء السعودية، حركة طالبان إلى التراجع عن قرارها بمنع النساء من التعلم في الجامعات الأفغانية.

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