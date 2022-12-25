2022/12/25 | 08:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، صورة له مع زوجته وأطفاله عشية ذكرى عيد الميلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد صلاح ينشر صورة عائلية مهنئا بعيد الميلاد) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد صلاح ينشر صورة عائلية مهنئا بعيد الميلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).