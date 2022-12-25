الارجنتينيون يردون على دعوات الفرنسيين لإعادة نهائي المونديال: توقفوا عن البكاء

2022/12/25 | 08:43 - المصدر: بغداد اليوم

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حث مشجعو المنتخب الأرجنتيني الجماهير الفرنسية على التوقف عن البكاء بعد خسارة منتخب "الديوك" في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".





وأطلقت جماهير منتخب فرنسا حملة ضخمة لإجبار الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا" على إعادة المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، بداعي أن منتخب "الديوك" خسر نتيجة الأخطاء التحكيمية أمام نظيره الأرجنتيني بركلات الترجيح (2-4) بعد التعادل (3-3) في المباراة النهائية التي جاءت ماراثونية ومثيرة يوم الأحد 18 ديسمبر 2022، على ملعب "لوسيل" في قطر.ونصح الأرجنتينيون المشجعين الفرنسيين بعدم البكاء بسبب الخسارة في نهائي المونديال، من خلال حملة مضادة، وعريضة منشورة عبر موقع "Change.org"، جاء فيها: "بعد الهزيمة في نهائي كأس العالم، لا يتوقف الفرنسيون عن البكاء والتذمر ولا يعترفون بأن الأرجنتين هي بطلة العالم.



هذه العريضة موجهة للفرنسيين للتوقف عن البكاء وقبول أن ميسي هو الأفضل في تاريخ كرة القدم وأن مبابي مثل ابنه"، وقد تم التوقيع على العريضة من قبل أكثر من 536 ألف شخص، حتى كتابة هذه الكلمات.

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