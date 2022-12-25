بعد تدهور حالته الصحية.. ابنة بيليه تنشر صورة حديثة لوالدها من المستشفى

2022/12/25 | 09:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت كيلي ناسيمنتو، ابنة نجم كرة القدم البرازيلي بيليه، عبر حسابها في موقع إنستغرام صورة تجمعها مع والدها في مستشفى "ألبرت أينشتاين" في ساو باولو.

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