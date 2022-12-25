قبل مباراة الديربي السعودي.. جماهير النصر تهتف لرونالدو

2022/12/25 | 09:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر على موقع تويتر فيديو لبعض الجماهير وهم يهتفون للاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في أحد الملاعب بالسعودية، وذلك قبيل انطلاق مباراة الديربي بين النصر والهلال.

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