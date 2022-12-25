2022/12/25 | 09:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JJFlBqezzj8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حملة الـ"1000 دينار" لبناء مدينة كاملة للفقراء والأيتام) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حملة الـ"1000 دينار" لبناء مدينة كاملة للفقراء والأيتام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).