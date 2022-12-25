علماء يحددون السبب وراء ألآلم المرتبطة باضطراب لجهاز الهضمي

2022/12/25 | 09:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدنا أن استهدافها بشكل انتقائي يمكن استخدامه لإسكات الإحساس بالألم على المدى الطويل.

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