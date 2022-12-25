2022/12/25 | 09:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت أكثر من 220 الف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 4.921 ملايين برميل يوميا منخفضا بمقدار 946 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.867 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 227 ألف برميل يوميا الاسبوع الماضي، منخفضا عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا بمعدل 282 الف برميل يوميا".

كما أشارت إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.066 ملايين برميل يومياً، وجاءت المكسيك بمعدل 632 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 513 الف برميل يومياً، ومن ثم نيجيريا بمعدل 136 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل بلغ بمعدل 116 الف برميل يومياً، ومن ليبيا بمعدل 90 الف برميل يوميا، ومن كولومبيا بمعدل 71 الف برميل يوميا، ومن الاكوادور بمعدل 70 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق صدر نحو ربع مليون برميل نفط يوميا الى امريكا الاسبوع الماضي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق صدر نحو ربع مليون برميل نفط يوميا الى امريكا الاسبوع الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).