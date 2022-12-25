7 مباريات في دوري الكرة الممتاز اليوم الأحد

2022/12/25 | 09:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تستكمل مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد بإقامة سبع مباريات في بغداد والمحافظات.

وسيواجه الكرخ فريق النفط على ملعب الزوراء عند الساعة الثانية ظهراً.

وفي ذات التوقيت، يواجه القوة الجوية فريق أربيل على ملعب الشعب الدولي.

وعند الساعة الثانية ظهراً أيضاً، يلاقي نفط البصرة فريق نفط الوسط على ملعب البحري.

وعند الساعة الرابعة و15 دقيقة عصراً، سيواجه دهوك ضيفه نوروز على ملعب دهوك.

وفي ذات التوقيت يلاعب كربلاء فريق الكهرباء على ملعب كربلاء الدولي.

وعند الساعة السادسة والنصف، يلاقي الشرطة فريق زاخو على ملعب الشعب الدولي.

وفي ختام مباريات اليوم، يواجه الطلبة نظيره الزوراء عند الساعة الثامنة والنصف مساءً على ملعب المدينة الدولي.

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