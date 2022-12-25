2022/12/25 | 09:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تستكمل اليوم الاحد، مباريات الجولة 12 من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بإقامة سبع مواجهات أبرزها قمة الطلبة والزوراء، على ملعب المدينة الدولي بالعاصمة بغداد.وتشكل مباراة “ديربي بغداد” أهمية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جدول مباريات اليوم من الجولة 12 لمنافسات الدوري الممتاز المركز الخبري الوطني.

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