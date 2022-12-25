وزارة الصحة المصرية توضح أعراض الفيروس المخلوي التنفسي مع زيادة انتشاره

2022/12/25 | 09:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلّطت وزارة الصحة والسكان المصرية مؤخرًا الضوء على الفيروس المخلوي التنفسي في ظل نسب انتشاره العالية.وإليك أعراضه:

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