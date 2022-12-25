الطاقة الأمريكية تعلن حالة الطوارئ في ولاية تكساس

2022/12/25 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

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سمحت وزارة الطاقة الأمريكية لولاية تكساس، بتجاوز بعض معايير الانبعاثات لمحطات الطاقة من أجل منع نقص الكهرباء خلال عيد الميلاد.

وقالت كاثلين هوجان، وكيل وزارة الطاقة للبنية التحتية في الإدارة: “أقرر بموجبه أن هناك حالة طوارئ في ولاية تكساس بسبب نقص الطاقة الكهربائية ونقص في مرافق توليد الطاقة الكهربائية وأسباب أخرى، وأن إصدار هذا الأمر سيلبي حالة الطوارئ ويخدم المصلحة العامة”.

ويوم الجمعة، طلب مجلس الموثوقية الكهربائية في تكساس (ERCOT) من وزارة الطاقة الأمريكية تجاوز قيود جودة الهواء الفيدرالية من أجل التعويض عن ارتفاع الطلب على الطاقة وسط طقس بارد بشكل غير عادي.

وأضاف هوجان: “تماشيًا مع الظروف المتوقعة التي أثارها حدث الطقس البارد، يقتصر هذا الأمر على الفترة التي تبدأ بإصدار هذا الأمر في 23 ديسمبر 2022 حتى 10:00 بالتوقيت المركزي [16:00 بتوقيت غرينتش] في 25 ديسمبر 2022”.

وقال إنه بما أن “الجيل الإضافي قد يؤدي إلى تضارب مع المعايير والمتطلبات البيئية، فأنا لا أصرح إلا بالجيل الإضافي الضروري وفقًا للشروط الواردة في هذا الأمر”.

ووفقًا لصحيفة The Texas Tribune الأمريكية، ارتفع الطلب على الكهرباء في ولاية تكساس فوق 74000 ميجاوات صباح الجمعة، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا في فصل الشتاء.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ERCOT، بابلو فيغاس، وفقًا لما نقلته صحيفة هيوستن كرونيكل، إنه وسط طقس متجمد بشكل غير عادي في تكساس، كان هناك حوالي 11000 ميغاوات من الانقطاعات بين المولدات الحرارية التي تستخدم الفحم والغاز الطبيعي و5700 ميغاوات بين مولدات الرياح والوحدات الشمسية.

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