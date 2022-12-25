السوداني يوجه بتكريم المنتسب الذي لقى مصرعه في توزيع كهرباء شمال الناصرية

2022/12/25 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، بتكريم المنتسب الذي فارق الحياة أثناء أداء عمله في مديرية توزيع كهرباء شمال الناصرية.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتكريم المنتسب في توزيع كهرباء شمال الناصرية الشهيد قاسم حسن عجيل، الذي فارق الحياة أثناء أداء عمله في واجب صيانة الشبكة الكهربائية في محافظة ذي قار يوم أمس".

واضاف أن "السوداني قدّم العزاء لأهله وذويه ومحبّيه، مُكبِراً في الشهيد روح الالتزام والعطاء والتفاني في أداء الواجب خلال أسوأ الأحوال الجوية".وشدد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان على "دوائر الكهرباء كافة بالتزام أعلى درجات الاحتياط وإجراءات السلامة لحماية المنتسبين، وضمان عدم تكرار هذه الحوادث المؤسفة".

وفي وقت سابق، نعت وزارة الكهرباء، منتسبًا في مدينة الناصرية، لقى مصرعه أثناء أداء أعمال الصيانة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "ببالغ الحزن والأسى تنعى وزارة الكهرباء بوفاة شهيد الواجب الموظف قاسم حسن عجيل المنتسب بصيانة كهرباء النصر بفرع توزيع كهرباء شمال الناصرية، والذي استشهد اثناء تأديته الواجب بإجراء أعمال الصيانة وخدمة المواطنين أثناء سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار في ذي قار".

وذكرت الوزارة أن وزيرها "وجه بتشكيل لجنة تحقيقية تتولى بشكل عاجل الكشف عن سبب حادث الوفاة وملابساته، كما التكفل بواجب العزاء،وحفظ حقوق المتوفى".

تحرير: أ.ق

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