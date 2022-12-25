الخطوط الجوية العراقية تعلن جهوزية أسطولها الجوي للمشاركة في  خليجي 25

2022/12/25 | 10:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية اليوم الاحد، عن إستكمالها جميع الإستعدادات المطلوبة للمشاركة في فعاليات بطولة خليجي (25) المقرر إنطلاقها مطلع شهر كانون الثاني القادم في محافظة البصرة.وقال مدير عام الشركة كريم كاظم حسين في بيان تلقته ايرث نيوز، انه ” إستناداً إلى توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي وبالتنسيق مع […]

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