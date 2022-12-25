أحداث كانون الأول.. النقل تنطلق بأسطول حافلاتها وباصاتها للبصرة استعدادا للمشاركة بنقل جماهير خليجي 25

2022/12/25 | 10:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 ديسمبر، 2022 بغداد/ المسلة: الاحد 25 كانون الاول 2022 النقل تنطلق بأسطول حافلاتها وباصاتها...

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النقل تنطلق بأسطول حافلاتها وباصاتها للبصرة استعدادا للمشاركة بنقل جماهير خليجي 25 أولاً على المسلة.

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