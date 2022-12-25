صحيفة: مصر تنفق المليارات على عاصمة جديدة

2022/12/25 | 10:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنفقت مصر مليارات الدولارات لبناء ما أسمتها العاصمة الجديدة، في إطار خطة الرئيس، عبد الفتاح السيسي، لتحديث البلاد، لكن هذه المدينة الجديدة قد لا يزورها المواطنون، نظرا لبعدها عن القاهرة وارتفاع تكاليف المعيشة، وفقا لتقرير مطول لصحيفة "وول ستريت جورنال".

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