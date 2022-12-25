كورونا والإنفلونزا ونزلات البرد.. كيف تفرق بين الأعراض؟

2022/12/25 | 10:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يهل موسم الشتاء كل عام، حاملاً معه

أعراض نزلات البرد المعتادة، إلا أن هذا

العام يشهد مزيجا من إصابات فيروس

كورونا، والإنفلونزا، وإنفلونزا أ،

فكيف يمكن أن تفرق بين أعراض هذه

الأمراض المختلفة، لتميز طبي

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