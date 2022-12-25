2022/12/25 | 10:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد،

ارتفاعاً في البورصة المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 153600 دينار

لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء

الدولار 153500 دينار لكل 100 دولار.

وسجَّلت أسعار البيع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يتخطى عتبة 153 ألف دينار في الأسواق المحلية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار يتخطى عتبة 153 ألف دينار في الأسواق المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).