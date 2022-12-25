السوداني يوجه بتكريم منتسب في توزيع كهرباء شمال الناصرية فارق الحياة أثناء أداء عمله

2022/12/25 | 10:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، السبت، بتكريم المنتسب الذي

فارق الحياة أثناء أداء عمله في واجب

صيانة الشبكة الكهربائية بمحافظة ذي

قار.

وذكر بيان لمكتب السوداني أن "السوداني

وجه بتكريم المنت

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