وصول رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى البصرة

2022/12/25 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، الى محافظة البصرة للاطلاع على استعدادات استضافة بطولة كأس الخليج بنسختها الـ 25.

وذكر بيان رسمي لمكتب السوداني، تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء وصل إلى محافظة البصرة في زيارة تفقدية لافتتاح ومتابعة عدد من المشاريع الخدمية، والوقوف على التحضيرات الجارية لاستضافة بطولة خليجي 25 ".

وفي وقت سابق، قال مراسل (بغداد اليوم)، إن الطائرة التي تقل رئيس مجلس الوزراء وصلت الى مطار البصرة، مشيرا الى أن السوداني سيقف على الاستعدادات الجارية لانطلاق بطولة خليجي 25 مطلع الشهر المقبل.

وبدأت المنتخبات الخليجية التحضير لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها الـ25، المقررة في البصرة، حيث دخل المنتخب العماني في معسكر خارجي في مدينة دبي الإماراتية، وذلك في إطار الإعداد للبطولة، حيث تقرر أن يلتقي منتخب سوريا ودياً.

وينتظر منتخب العراق لقاءً ودياً كبيراً أمام نظيره الكويتي في 30 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وذلك في إطار التحضيرات للبطولة.

وتزينت شوارع البصرة وميادينها بأعلام دول الخليج، وعبارات الترحيب بالمنتخبات المشاركة، حيث لاحظ زوارها اهتماماً كبيراً بالبطولة، والرغبة في إنجاحها وإظهار قدرة العراق على التنظيم المميز.

وتكثف اللجنة المنظمة للبطولة الزيارات الميدانية لملاعب البطولة، والفنادق التي ستحتضن المنتخبات، وكذلك مقرات السكن؛ وذلك لتفقد جاهزيتها قبل أسبوعين من انطلاق المنافسات.

وأصدرت لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، السبت، جدول مباريات بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الخامسة والعشرين والتي ستُقام في البصرة بالعراق من 6 إلى 19 يناير من العام القادم .





واستضاف العراق كأس الخليج للمرة الأولى عام 1979 في العاصمة بغداد على ملعب الشعب الدولي، وتوج بلقب النسخة الخامسة حينها.

وتنظم بطولة كأس الخليج مرة كل عامين، وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970، بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019 وتُوجت فيها البحرين باللقب الأول في تاريخها.

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