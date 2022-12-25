قوة أمنية تطيح بإرهابي في صلاح الدين

2022/12/25 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن الإطاحة بعنصر إرهابي في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الهيئة، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز المديرية العامة للمعلومات التابعة لمعاونية استخبارات الحشد في محافظة صلاح الدين وبعد استحصال الموافقات القضائية وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب من متابعة واستدراج واعتقال المتهم أ.



س.



م"، مبينةً أنه "تم اتخاذ الاجراءات اللازمة اصوليا واحالته للجهات القضائية لينال جزاءه العادل".وأضافت أن "معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي تدعوا للإبلاغ عن كافة العناصر الإرهابية المنهزمة وعصابات الجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات عبر الخط الساخن 481"، مؤكدةً أن "هوية المتصل ستبقى طي الكتمان"، بحسب البيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

تحرير: أ.ق

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