2022/12/25 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تواصل أسعار صرف الدولار امام الدينار، اليوم الاحد، ارتفاعها في العاصمة بغداد، فيما سجلت انخفاضا طفيفا في اربيل .





وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين سجلتا صباح اليوم 153400 دينار عراقي مقابل 100 دولار".

وأضاف أن "اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد سجلت استقرارا حيث بلغ سعر البيع 153750 دينارا، بينما بلغت اسعار الشراء 152750 دينارا لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا، حيث بلغ سعر البيع 153500 دينارا لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 153000 دينارا مقابل 100 دولار.

تحرير: أ.ق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يواصل ارتفاعه في بغداد وينخفض في أربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار يواصل ارتفاعه في بغداد وينخفض في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).