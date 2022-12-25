كيف نتغذى لإنقاص الوزن؟ خبيرة تغذية تجيب

2022/12/25 | 10:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت الدكتورة مارينا ماكيشا، خبيرة التغذية الروسية، أن الكثيرين يرغبون في التخلص من الوزن الزائد، ولكنهم لا يعرفون كيف يمكن تحقيق هذه الرغبة.وتشير الخبيرة في برنامج تلفزيوني، إلى أنه إذا […]

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