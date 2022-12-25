2022/12/25 | 10:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن العلاقات الصينية-الأمريكية واجهت صعوبات جدية في العام الجاري، وقد تصدت الصين بحزم للاستفزازات وللضغط من طرف الولايات المتحدة.وأوضح وانغ يي في كلمة ألقاها في ندوة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الصينية تعلن عن صعوبات جدية في العلاقات مع الولايات المتحدة المركز الخبري الوطني.

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