2022/12/25 | 10:53 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصيف: الفاسدون يحاولون إحالة عقد محطة بيجي بمبلغ يتجاوز الـ2 ترليون دينار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/25 | 10:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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