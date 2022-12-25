بكين تدعو واشنطن الى التخلي عن عقلية المنافسة الصفرية ورؤية الصين كمنافس لها

2022/12/25 | 11:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير خارجية الصين وانج يي، اليوم الأحد، إن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة تواجه “تحديات خطيرة” بسبب استمرار “عناد” واشنطن في رؤية بكين كمنافس رئيسي لها.وانتقد وانج يي خلال مخاطبته ندوة عن الوضع الدولي وعلاقات الصين الخارجية، ما … Readmore

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