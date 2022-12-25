مدرب المغرب ينافس بيب غوارديولا ويورغن كلوب على جائزة الأفضل حول العالم لعام 2022

2022/12/25 | 11:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء "IFFHS"، قائمة المدربين المرشحين لنيل جائزة الأفضل حول العالم لعام 2022، بوجود مدرب عربي وحيد.

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