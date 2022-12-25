السوداني يصل البصرة للوقوف على التحضيرات الجارية لاستضافة خليجي 25

2022/12/25 | 11:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الأحد، إلى محافظة

البصرة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس

الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء

محمد شياع السوداني وصل اليوم، الى

محافظة البصرة".

وأض

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