الهجرة الدولية تحدد شروط المنح المالية لصاحبات المشاريع في العراق

2022/12/25 | 11:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد برنامج تمكين النساء في منظمة

الهجرة الدولية، اليوم السبت، معايير

منح الدعم المالي لصاحبات المشاريع

والفئات المشمولة وحجم الدعم المالي

المقدم لكل طلب، وفيما أحصى عدد من دعمن

في العراق كشف أن الكلف

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