2022/12/25 | 11:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنَ مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم،

خيسوس كاساس، قائمةَ اللاعبين

النهائيّة المستدعاة لبطولةِ خليجي 25.

وذكر بيان لاتحاد الكرة، أن "مدرب

المنتخب الوطني لكرة القدم، خيسوس

كاساس، أعلنَ قائمةَ اللاعبين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب المنتخب العراقي يعلن قائمةَ اللاعبين النهائيّة المستدعاة لبطولةِ خليجي 25) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب المنتخب العراقي يعلن قائمةَ اللاعبين النهائيّة المستدعاة لبطولةِ خليجي 25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).