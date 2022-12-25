الإطاحة بـ 8 إرهابيين في خمس محافظات

2022/12/25 | 11:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، القاء القبض على 8 إرهابيين في خمس محافظات بينهم بغداد.

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