خليجي 25 .. سندباد البصرة يفتح الأبواب للأشقاء العرب

2022/12/25 | 11:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويحتل المنتخب العراقي المركز الثاني في قائمة المنتخبات الأكثر تحقيقًا لبطولة كأس الخليج.

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